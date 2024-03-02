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Олимпиада

2 марта, 20:35

Исполком ОКР обсудит вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года

Алина Савинова
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета ОКР.

«Безусловно, мы так или иначе обсуждаем это. Думаю, исполком ОКР — хорошая площадка это обсудить. Но я уверен в том, что олимпийское собрание является наиболее представительным органом, который может вынести оценку той или иной ситуации. Если исполком, обсудив эту ситуацию, примет решение провести олимпийское собрание, то мы, безусловно, соберемся и проконсультируемся со всем олимпийским сообществом России», — приводит ТАСС слова Позднякова.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Играх. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Источник: ТАСС
Станислав Поздняков
ОКР
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