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Олимпиада

4 марта, 16:47

Лавров назвал деятельность МОК предательством идеалов олимпизма

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Лавров.
Фото Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что действия Международного олимпийского комитета (МОК) и президента организации Томаса Баха являются предательством идеалов олимпизма.

«То, что сейчас происходит со спортивным движением, что делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета.

В конце 2023 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что диалог с президентом МОК Бахом непродуктивен.

Источник: РИА Новости
Томас Бах
МОК
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