Швейцария возглавила медальный зачет юношеской Олимпиады, Россия — без медалей в первый день
21:29
Сборная Швейцарии лидирует в медальном зачете после первого дня юношеской Олимпиады в Лозанне. Швейцарцы завоевали три золотых, две серебряных и одну бронзовую награду.
Россияне в первый день остались без медалей. Сборная по керлингу в турнире смешанных команд (скип — Валерия Денисенко) уступила Канаде 4:7.
В фигурном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов лидируют после короткой программы спортивных пар. В мужском одиночном катании первое место после короткой программы занимает Андрей Мозалев.
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