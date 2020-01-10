Сборная Швейцарии лидирует в медальном зачете после первого дня юношеской Олимпиады в Лозанне. Швейцарцы завоевали три золотых, две серебряных и одну бронзовую награду.

Россияне в первый день остались без медалей. Сборная по керлингу в турнире смешанных команд (скип — Валерия Денисенко) уступила Канаде 4:7.

В фигурном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов лидируют после короткой программы спортивных пар. В мужском одиночном катании первое место после короткой программы занимает Андрей Мозалев.