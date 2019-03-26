Российский международный олимпийский университет подписал соглашение с НОК Чехии

В Сочи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Российским международным олимпийским университетом и Национальным Олимпийским комитетом Республики Чехия. Мероприятия прошли в рамках первого заседания комиссии по образованию и культуре АНОК. Также РМОУ вручил дипломы первым выпускникам новой программы "Мастер спортивного управления", среди которых – олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Слесаренко, чемпионка Европы по дзюдо Вера Москалюк, призер чемпионата мира по биатлону Максим Максимов и многие другие.

Документ между РМОУ и НОК Чехии подписали ректор университета Лев Белоусов и вице-президент чешского НОК Роман Кумпост. Сообщение предполагает обучение и повышение квалификации специалистов в сфере спортивного менеджмента на основании новейших образовательных технологий и методик преподавания, поддержку образования, науки и культуры, обмен знаниям и опытом, развитие научного и студенческого обмена между РМОУ и чешскими университетами. Чехия стала шестым государством, с национальными олимпийскими комитетами которых РМОУ официально закрепил сотрудничество. Ранее похожие документы были подписаны с НОКами Армении, Бразилии, Польши, Украины и Казахстана.

Мантии выпускников РМОУ сегодня надели 13 слушателей, в том числе 8 стипендиатов Олимпийского комитета России.

– Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем они смогут усилить, в том числе и Олимпийский комитет России, – заявил глава ОКР Станислав Поздняков – У нас много задач в сфере управления спорта. Важно, что вручение дипломов совпало с заседанием комиссии по образованию и культуры АНОК. Мы всегда пытаемся показать миру лучшие примеры в области образования. Будем рады, если наши образовательные практики окажутся востребованы в других странах и на других континентах.

– Судя по результатам учебы, проект оказался успешным, а, судя по обозначившему потоку заявлений на будущий год, и весьма востребованным на рынке, – отметил ректор РМОУ Лев Белоусов. – Это значит, что мы попали в десятку. Запуск и успешная реализация новой программы – яркое свидетельство гибкости университета, готовности ответить на потребности слушателей и новые вызовы. (Олег Шамонаев)