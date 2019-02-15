Российские лыжники завоевали серебро в смешанной эстафете на Юношеском олимпийском фестивале

Сборная России по лыжным гонкам стала второй в смешанной эстафете на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве. Серебро завоевали Егор Лончаков, Алена Баранова, Сергей Волков и Екатерина Мегедь.

Россияне показали результат 1 час 2 минуты 5,8 секунды. Первое место заняла сборная Норвегии, третье - национальная команда Швейцарии.

В общем зачете фестиваля сборная России занимает пятое место, имея в активе две золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали. Соревнования завершатся 16 февраля.

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