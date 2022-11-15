Президент ОКР Поздняков считает важным, чтобы обращение Баха имело практический смысл

Президент ОКР Станислав Поздняков считает важным, чтобы обращение главы МОК Томаса Баха имело практический смысл в виде снятия рекомендаций, которые были наложены на российский спорт.

«Впервые с конца февраля этого года заявление главы Международного олимпийского комитета было строго в соответствии с Олимпийской хартией. Теперь очень важно, чтобы вербальное обращение главы МОК к определенным политическим кругам определенных стран имело практический смысл в виде снятия несправедливых рекомендаций, которые были наложены на российский спорт», — приводит слова Позднякова ТАСС.

15 ноября Бах в обращении к участникам саммита Группы двадцати (G20) на Бали призвал лидеров стран поддержать политический нейтралитет спорта.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова Баха, заявив, что без России мировой спорт существовать не может.