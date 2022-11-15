Матыцин — о заявлении Баха: «Это подтверждает, что без России мировой спорт существовать не может»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, заявившего о том, что в олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

«Это время возможностей, время преодоления, время укрепления нашей национальной системы и время еще раз показать, что без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха еще раз это подтверждает», — цитирует ТАСС Матыцина.

Министр подчеркнул, что в спортивных федерациях России следят за происходящим в мировом спорте.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.