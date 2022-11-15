Валуев отреагировал на заявление Баха об участии в Олимпийских играх конфликтующих стран

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, заявившего о том, что в Олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

«Ничего нового, все как всегда. Бах в очередной раз выступил с заявлением, которое абсолютно не совпадает с действиями. Все в лучших традициях двуличной деятельности МОК», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

15 ноября Бах в обращении к участникам саммита Группы двадцати (G20) на Бали призвал лидеров стран поддержать политический нейтралитет спорта.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова Баха, заявив, что без России мировой спорт существовать не может.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях.