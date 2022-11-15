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15 ноября, 19:51

Роднина — о словах Баха: «Может, он хочет войти в историю олимпийского движения как миротворец»

Роднина отреагировали на заявление Баха об участии в Олимпийских играх конфликтующих стран
Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха, заявившего о том, что в Олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

«Он наговорил много всякого. Видно, что он пытается принимать какие-то решения. Может, он хочет войти в историю олимпийского движения как миротворец. Я знала Самаранч, Рогге — они шли с какими-то программами, которые воплощались. Самаранч пытался сплотить олимпийское движение после всех бойкотов. Рогге выступал за чистоту спорта. А какая программа у Баха? Может, наконец-то что-то сформулировал», — сказала Роднина «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

Ирина Роднина
Томас Бах
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