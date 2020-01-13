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Победитель Юношеских олимпийских игр Кагияма болезненно упал в короткой программе

17:47

Японец Юма Кагияма, выигравший золото в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, болезненно упал в короткой программе, ударившись о борт.

Японец исполнял каскад «тройной лутц -тройной тулуп» слишком близко к борту, из-за чего тулуп получился лишь двойным, а каскад завершился падением. Однако в произвольной программе Кагияма не только отыграл отставание от лидера в 7 баллов, но и стал победителем соревнований.

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