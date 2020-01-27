Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 отменил церемонию обратного отсчета до старта соревнований в Пекине

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 принял решение отменить церемонию старта отсчета до начала соревнований, сообщает «РИА Новости». Процедура должна была пройти в Пекине на стадионе «Птичье гнездо».

«Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких мегамероприятий, — приводит слова представителя оргкомитета «РИА Новости». — Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков. Если будет информация, мы сообщим вам дополнительно».

Зимняя Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

В конце декабря 2019 года Китай проинформировал о вспышке коронавируса в городе Ухань. Число зараженных достигло более 2 тысяч человек, 81 из них скончался.