Олимпийский чемпион Уайлд рассказал о реакции россиян на решение остаться в стране

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд рассказал, как россияне отреагировали на его желание остаться в стране.

«Наоборот, люди приятно удивляются тому, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю», — цитирует Уайлда «Чемпионат».

Он заявил, что своим пребыванием с России он не нарушает закон. Он также подчеркнул, что понимает решение некоторых людей покинуть страну.

«Как бы то ни было, я до сих пор в России, моя жизнь в России. Я планирую остаться в России. Я лишь скажу, что иногда я понимаю людей, которые уезжают», — добавил он.

Ранее Уайлд заявил, что на Олимпиаду-2026 ему легче попасть с паспортом США.

36-летний сноубордист вошел в состав сборной России на сезон-2022/23.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На Играх в Пекине спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах: Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.