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Сегодня, 08:32

Олимпийский чемпион Уайлд рассказал о реакции россиян на решение остаться в стране

Виктория Кравченко
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Вик Уайлд.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд рассказал, как россияне отреагировали на его желание остаться в стране.

«Наоборот, люди приятно удивляются тому, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю», — цитирует Уайлда «Чемпионат».

Он заявил, что своим пребыванием с России он не нарушает закон. Он также подчеркнул, что понимает решение некоторых людей покинуть страну.

«Как бы то ни было, я до сих пор в России, моя жизнь в России. Я планирую остаться в России. Я лишь скажу, что иногда я понимаю людей, которые уезжают», — добавил он.

Ранее Уайлд заявил, что на Олимпиаду-2026 ему легче попасть с паспортом США.

36-летний сноубордист вошел в состав сборной России на сезон-2022/23.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На Играх в Пекине спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах: Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: https://www.championat.com/other/article-5177465-bolshoe-intervyu-s-dvukratnym-olimpijskim-chempionom-vikom-uajldom-kak-eks-amerikanec-zhivyot-v-rossii-i-lyubit-eyo.html
Вик Уайлд
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