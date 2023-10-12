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Сегодня, 20:07

Матыцин: «МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность, — сказал Матыцин. — При этом до сих пор не сформулировано четких обоснованных критериев допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, а в разных видах спорта международные федерации устанавливают свои правила игры и игнорируют рекомендации МОК».

Также Матыцин считает, что МОК не защищает интересы мирового спорта и спортсменов.

«Это лишь подтверждает, что в нынешнем виде Международный олимпийский комитет в нужной мере уже не представляет и не защищает интересы мирового спорта и спортсменов и значительно теряет вес и компетенции как международный регулятор. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной. Мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями», — добавил Матыцин.

Как информирует ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

Олег Матыцин
МОК
ОКР
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