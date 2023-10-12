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Родионенко — об отстранении ОКР: «Они пытаются нас обессилить, но мы это переживем»

Родионенко отреагировала на решение МОК временно отстранить ОКР
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«А что здесь неожиданного? Это все идет целенаправленно к тому, чтобы замять полностью Россию, и в спорте тоже, вот и все. Это политика. Одного я понять не могу — это никакого отношения не имеет к спорту. Это просто чистой воды политика», — сказала Родионенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Родионенко объяснила, почему МОК так поступил.

«Я думаю, что нам надо быть выше всего этого. Понимаете? Выше всех этих проделок. Они так поступают просто потому, что знают, что мы сильны. Они пытаются нас обессилить, но мы это переживем. Я не думаю, что будут какие-то действия. Просто не надо опускаться и унижаться перед этими людьми», — добавила она.

Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

Денис Сафронов

МОК
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