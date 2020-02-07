Олег Матыцин: «Коронавирус не повлиял на подготовку спортсменов в Токио»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках заседания штаба по контролю за подготовкой сборных к Олимпийским играм рассказал, где спортсмены будут проходить подготовку к Олимпиаде в Токио, а также упомянул, что коронавирус на подготовку нашей сборной на данный момент никак не повлиял.

— Большая часть тренировочных баз будет расположена на Дальнем Востоке, кто-то будет проходить подготовку непосредственно в Токио, — отметил Матыцин. — Это сделано с учетом климатических условий и часовых поясов. Самое главное — максимальная адаптация к Олимпийским играм.

— Внес ли коронавирус коррективы в планы подготовки спортсменов?

— Безусловно, этот фактор учитывается. Мы принимаем необходимые меры, чтобы минимизировать риски заболеваний. Наша главная задача — здоровье наших специалистов, тренеров и спортсменов. На данный момент никаких корректив не вносилось за исключением профилактических мер и повышения внимания к гигиеническим требованиям. (Петр Григоренко)