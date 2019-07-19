ОКР и НОК Венгрии стали партнерами

Президенты Олимпийского комитета России и Венгрии Станислав Поздняков и Кристиан Кульчар подписали в Будапеште Меморандум о взаимопонимании, сообщает официальный сайт ОКР. Церемония состоялась в рамках чемпионата мира по фехтованию, на котором глава ОКР присутствует в качестве президента Европейской Конфедерации фехтования.

– Мы с радостью будем делиться с венгерскими коллегами опытом в области спортивного администрирования, подготовки атлетов и организации крупных спортивных мероприятий, – заявил Станислав Поздняков.

Соглашение предусматривает проведение совместных тренировочных сборов, образовательных мероприятий для тренеров, обмен судьями и реализацию программ, полезных для всех членов олимпийской семьи.

– Олимпийская команда России – одна из сильнейших в мире, она занимает лидирующие позиции во многих видах спорта. Меморандум открывает перед нашими спортивными федерациями новые возможности по сотрудничеству с российскими коллегами. Партнерство должно быть взаимовыгодным. Уверен, что ваши специалисты тоже смогут поучиться у нас, – отметил Кристиан Кульчар.

Президент НОК Венгрии подчеркнул, что спортивная дружба между его страной и Россией насчитывает уже более 100 лет. Так, например, венгерский писатель Ференц Кемени и генерал-лейтенант Алексей Бутовский в 1894 году стали одними из первых членов Международного олимпийского комитета.

Интересно, что и Станислав Поздняков, и Кристиан Кульчар в недавнем прошлом завоевывали медали на Олимпийских играх и неоднократно становились чемпионами мира по фехтованию. Только в разных дисциплинах: Поздняков фехтовал на саблях, а Кульчар был шпажистом.