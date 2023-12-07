Мусульбес поддержал Вяльбе за критику МОК

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес поддержал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая регулярно критикует Международный олимпийский комитет (МОК).

«Как отношусь к словам Вяльбе? В отличие от мнения ОКР, кто-кто, а она имеет право сказать свое мнение. Вяльбе на просторах нашей индустрии была великолепным спортсменом, капитаном, тренером и президентом федерации. Она развивает отрасль зимних Олимпийских игр, которые не настолько разнообразны. Вяльбе дает очень сильный прогресс олимпийскому движению. Поэтому имеет право на любое высказывание. И я с ней согласен», — приводит слова Мусульбеса Sport24.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.