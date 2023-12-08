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Скворцова: «Решения МОК фактически попрали принципы олимпизма»

Скворцова заявила, что решение об отстранении россиян попрало принципы олимпизма
Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что решение международных организаций об отстранении российских атлетов от соревнований затронуло весь мировой спорт.

«Год очень и очень непростой и в жизни страны, и в спорте, и в российском здравоохранении и медицине. Политические решения затронули все международные спортивные организации и фактически попрали принципы олимпизма, что негативно влияет на саму суть мирового спортивного движения. Несмотря на это, под руководством Министерства спорта РФ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России наши спортсмены приняли участие во многих международных соревнованиях и были полностью обеспечены качественным медицинским сопровождением», — приводит слова Скворцовой ТАСС.

Глава ФМБА отметила, что российские спортсмены получили медико-биологическое обеспечение на Российско-китайских молодежных играх, на II Играх стран СНГ, на зимних играх «Дети Азии», на Международном фестивале университетского спорта , на играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», во время международного ралли «Шелковый путь».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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