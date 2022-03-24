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Олег Матыцин: «Россия не допустит, чтобы спортсменов заставляли осудить спецоперацию на Украине»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с представителями федераций по неолимпийским видам спорта заявил, что Россия не позволит требовать от спортсменов осуждения специальной операции на Украине.

«Мы никому не позволим использовать фактор внутренней разобщенности: требований сказать, что ты против специальной операции или действий президента, что позволит получить доступ [к соревнованиям]. Это совершенно неприемлемо. Наш президент всегда был гарантом успешного развития спорта, тут нужно сохранить патриотическую позицию, но и уважать принципы международного сотрудничества. И защищать права, если есть юридические основания», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Многие спортивные федерации, в том числе по неолимпийским видам спорта, согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда международных спортивных турниров.

Источник: https://tass.ru/sport/14171619
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