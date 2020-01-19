Лыжный спринт, ски-кросс, прыжки с трамплина. Главные события воскресенья на ЮОИ-2020

В десятый соревновательный день на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне будет разыграно 10 комплектов наград.

Соревновательный день 19 января начнется со спринтерских лыжных гонок. Евгения Крупицкая и Илья Трегубов в субботу в кроссе свободным стилем едва не забрались на пьедестал. Поэтому спринт — отличный шанс для наших спортсменов вновь побороться за медали. Помимо Трегубова, на этот раз получившего 82-й стартовый номер, сборную России представят Никита Писарев (№16) и Алексей Локтионов (№84). У девушек на старт помимо Крупицкой (№22) выйдут Дарья Непряева (№6) и Илюза Гусманова (№82).

А в керлинге продолжаются соревнования смешанных пар среди международных команд. В субботу во вторую стадию турнира уже пробился Николай Лысаков, победивший вместе с напарницей из Франции спортсменов из Словении и Канады. В воскресенье за выход в следующий раунд от сборной России будет бороться Валерия Денисенко. А Михаил Власенко вместе с представительницей Эстонии попытается победить спортсменов из Швейцарии и Венгрии.

Впервые на текущем турнире медали будут разыграны в прыжках на лыжах с трамплина. От сборной России у девушек заявлены Алина Бородина (№12) и Анна Шпынева (№19). У юношей за медали поборются Илья Манков (№4) и Даниил Садреев (№23).

В фристайле пройдут соревнования сразу по двум дисциплинам. Юноши выявлять сильнейшего будут в дисциплинах слоупстайл и ски-кросс. По ски-кроссу пройдут также соревнования и у девушек. И если в слоупстайле российские спортсмены участия не принимают, то в ски-кроссе нашу команду представят сразу четыре олимпийца. У юношей сражаться за золото турнира будет Андрей Горбачев (№10) и Артем Бажин (№17). У девушек за право называться олимпийской чемпионкой поспорят Владислава Балюкина (№7) и Мария Ерофеева (№12).

В бобослее за медали от нашей команды в относительно новой дисциплине монобоб у девушек поборется Эльвира Моисеенко.

Впервые на турнире будут разыграны медали и по скелетону среди девушек. От нашей команды участие в решающих заездах примут Анастасия Цыганова (№7) и Полина Тюрина (№15).

Финал также пройдет среди юношей в сноуборде в дисциплине слоупстайл. Бороться не просто за выход в следующую стадию, но и за победу от сборной России будет Ярослав Ленчевский (№19).

19 января. Основные события

10.30. Прыжки на лыжах с трамплина. Девушки. Квалификация

11.30. Прыжки на лыжах с трамплина. Девушки. Первый раунд

13.30. Лыжные гонки. Спринт свободным стилем, девушки. Квалификация

13.30. Прыжки на лыжах с трамплина. Девушки. Финал

14.00. Бобслей. Монобоб, девушки. Первая попытка

14.00. Фристайл. Ски-кросс, девушки. Квалификация

14.30. Лыжные гонки. Спринт свободным стилем, юноши. Квалификация

15.00. Прыжки на лыжах с трамплина. Юноши. Квалификация

15.00. Фристайл. Ски-кросс, юноши. Квалификация

15.00. Сноуборд. Слоупстайл, юноши. Финалы

15.15. Бобслей. Монобоб, девушки. Вторая попытка

15.40. Фристайл. Ски-кросс, девушки. Финалы

15.40. Фристайл. Ски-кросс, юноши. Финалы

16.00. Прыжки на лыжах с трамплина. Юноши. Первый раунд

16.00. Лыжные гонки. Спринт свободным стилем, девушки. Четвертьфиналы и полуфиналы

16.00. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Россия/Латвия — Турция/Южная Корея

16.00. Скелетон. Девушки. Первая попытка

16.25. Лыжные гонки. Спринт свободным стилем, юноши. Четвертьфиналы и полуфиналы

17.00. Прыжки на лыжах с трамплина. Юноши. Финал

17.15. Скелетон. Девушки. Вторая попытка

17.20. Лыжные гонки. Спринт свободным стилем, девушки. Финал

17.30. Лыжные гонки. Спринт свободным стилем, юноши. Финал

20.00. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Эстония/Россия — Швейцария/Венгрия