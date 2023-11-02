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Сегодня, 19:02

Лавров назвал возмутительным заявление МОК в отношении израильских спортсменов

Руслан Минаев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу дискриминации спортсменов из Израиля.

«Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного Олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. Об этом со ссылкой на представителя МОК сообщило агентство DPA.

Источник: ТАСС
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