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Сегодня, 14:37

Консультативный комитет МОК по правам человека обсудил положение российских спортсменов

Виктория Кравченко
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Консультативный совет Международного олимпийского комитета (МОК) по правам человека обсудил со специальным докладчиком ООН ситуацию с российскими и белорусскими спортсменами.

Кроме того, рассматривался вопрос предстоящего обновления Олимпийской хартии и работы, проделанной с оргкомитетами Игр-2024 в Париже и юношеской Олимпиады 2026 года.

Исполком МОК 25 января этого года выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Также было предложено не допускать атлетов, активно поддерживавших ситуацию на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230320/mok-1859111052.html
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