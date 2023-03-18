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18 марта, 23:34

Нагорных: «Уже никто не может повлиять на нашу победу на Олимпиаде в Сочи»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об обвинениях после допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи.

— Когда-то дадите оценку всем событиям после сочинской Олимпиады и всем обвинениями в ваш адрес?

— Много обвинений в адрес России было за все эти годы. Но наша победа в Сочи является абсолютным достижением российского спорта. Уже никто не может на нее повлиять.

— Будете подавать иски?

— Не вижу смысл подавать иски на абсолютную правду.

— А что является правдой?

— Наша победа в Сочи.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Нагорных от участия в Олимпиадах в любом статусе.

Олимпиада
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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