Исполком МОК одобрил предложение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»
20:43
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение главы организации Томаса Баха о внесении изменений в олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».
В него решено добавить слово «вместе»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».
Теперь мнение по вопросу выскажут члены МОК, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, запланированной в Токио через три месяца.
Ранее, 22 апреля, МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.
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