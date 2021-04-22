Исполком МОК одобрил предложение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение главы организации Томаса Баха о внесении изменений в олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».

В него решено добавить слово «вместе»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Теперь мнение по вопросу выскажут члены МОК, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, запланированной в Токио через три месяца.

Ранее, 22 апреля, МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.