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Исполком МОК одобрил предложение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

20:43
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение главы организации Томаса Баха о внесении изменений в олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».

В него решено добавить слово «вместе»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Теперь мнение по вопросу выскажут члены МОК, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, запланированной в Токио через три месяца.

Ранее, 22 апреля, МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/news/itogi-ispolkoma-mok-3/

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