Матыцин заявил, что музыка Чайковского, утвержденная для замены гимна, узнаваема во всем мире
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что музыка Петра Чайковского, которую утвердили для замены гимна России на Олимпиаде в Токио, узнаваема во всем мире. Спортивный деятель рад, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил ее.
«Мы предложили Чайковского, и МОК одобрил. Мы довольны — более чем хороший выбор произведения. Все знают, что Петр Ильич — великий русский композитор и ассоциация (с Россией) будет прямая. Да и форма нашей сборной на Олимпиаде будет прямо намекать на национальный флаг», — приводит слова Матыцина ТАСС.
В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.
Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китая) — с 4 по 20 февраля.
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