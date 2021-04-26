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Матыцин заявил, что музыка Чайковского, утвержденная для замены гимна, узнаваема во всем мире

18:26
Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что музыка Петра Чайковского, которую утвердили для замены гимна России на Олимпиаде в Токио, узнаваема во всем мире. Спортивный деятель рад, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил ее.

«Мы предложили Чайковского, и МОК одобрил. Мы довольны — более чем хороший выбор произведения. Все знают, что Петр Ильич — великий русский композитор и ассоциация (с Россией) будет прямая. Да и форма нашей сборной на Олимпиаде будет прямо намекать на национальный флаг», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китая) — с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11247755

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