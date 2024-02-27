Поздняков заявил, что россияне выступят в составе единой сборной на Олимпиаде-2028

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что уверен в том, что российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей наш страну», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Руководитель организации добавил, что к Олимпиаде-2028 нужно готовиться уже сейчас, уделив особое внимание ближайшему резерву.

Ранее Поздняков заявлял, что ОКР ведет работу по подготовке спортсменов к юношеским олимпийским играм 2026 года в Сенегале.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.