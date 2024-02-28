Артист Бутман считает, что россияне должны выступать на Олимпиаде

Народный артист России саксофонист и джазмен Игорь Бутман заявил, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх даже в нейтральном статусе.

«В идеале нам, конечно, надо участвовать командой с флагом и со всеми атрибутами. Считаю, на сегодняшний момент те спортсмены, которые отбираются на Олимпиаду, должны в ней участвовать. Даже если они в нейтральном статусе, это наши спортсмены. У них внутри наш флаг, победы нашего спорта, нашей спортивной индустрии, все то, что связано с нашим профессиональным спортом», — цитирует Бутмана ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.