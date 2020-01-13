Фролова расстроена неудачным выступлением на Юношеских олимпийских Играх, хоть и завоевала бронзу

Российская фигуристка Анна Фролова, завоевавшая бронзу в женском одиночном катании на Юношеских олимпийских Играх, отметила, что расстроена своим выступлением в произвольной программе.

— Очень расстроена, что не получилось показать свой лучший прокат, — цитирует официальный Twitter ОКР Фролову. — Слишком переволновалась. Цель на оставшуюся часть сезона — усложнять программы. Четверные? Считаю, что нужно работать над всем. И над элементами «ультра-си» тоже.