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Фролова расстроена неудачным выступлением на Юношеских олимпийских Играх, хоть и завоевала бронзу

19:36

Российская фигуристка Анна Фролова, завоевавшая бронзу в женском одиночном катании на Юношеских олимпийских Играх, отметила, что расстроена своим выступлением в произвольной программе.

— Очень расстроена, что не получилось показать свой лучший прокат, — цитирует официальный Twitter ОКР Фролову. — Слишком переволновалась. Цель на оставшуюся часть сезона — усложнять программы. Четверные? Считаю, что нужно работать над всем. И над элементами «ультра-си» тоже.

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