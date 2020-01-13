Фролова расстроена неудачным выступлением на Юношеских олимпийских Играх, хоть и завоевала бронзу
19:36
Российская фигуристка Анна Фролова, завоевавшая бронзу в женском одиночном катании на Юношеских олимпийских Играх, отметила, что расстроена своим выступлением в произвольной программе.
— Очень расстроена, что не получилось показать свой лучший прокат, — цитирует официальный Twitter ОКР Фролову. — Слишком переволновалась. Цель на оставшуюся часть сезона — усложнять программы. Четверные? Считаю, что нужно работать над всем. И над элементами «ультра-си» тоже.
? Бронза Анны Фроловой! Смотрим ??#Lausanne2020— Олимпийские игры (@Olympic) January 13, 2020
Больше видео — на @olympicchannel pic.twitter.com/9LBuqqCbWp
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