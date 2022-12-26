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Сегодня, 14:14

Чернышенко заявил, что у недоброжелателей не получилось изолировать российский спорт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что недоброжелатели российского спорта не смогли изолировать его запретом на участие атлетов в международных соревнованиях.

«Мы участвовали в Олимпийских играх в Пекине, завоевали 32 медали. Мы продолжим гордиться этим выступлением. Несправедливость с паралимпийцами мы компенсировали зимними и летними играми «Мы вместе. Спорт». Ни о какой комплексной изоляции России речи не идет, у наших недоброжелателей ничего не получилось. На следующий год мы ставим нижнюю планку 13 тысяч соревнований на территории страны», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать россиян до соревнований. Первые зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» были проведены в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта 2022 года, летние игры паралимпийцев — с 2 по 9 октября в Сочи.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: ТАСС
Дмитрий Чернышенко
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