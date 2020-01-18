Автор дубля в ворота Канады на юношеской Олимпиаде: «Это команда хорошо сыграла, а не я один»

Нападающий сборной России U16 Вячеслав Малов после победы в стартовом матче юношеской Олимпиады над Канадой (6:2) подчеркнул, что в первом периоде россияне задавали канадцев. Россия выиграла первый период со счетом 4:0.

— В первом периоде все сложилось удачно — выполнили установку тренера, задавили их, — приводит пресс-служба ОКР слова Малова. — Поэтому канадцы так слабо сыграли. Во втором расслабились, и уже нас начали давить. В третьем собрались, и все пошло. Себя отмечать не буду. Это команда хорошо сыграла, а не я один.