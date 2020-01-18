Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада

Автор дубля в ворота Канады на юношеской Олимпиаде: «Это команда хорошо сыграла, а не я один»

19:23

Нападающий сборной России U16 Вячеслав Малов после победы в стартовом матче юношеской Олимпиады над Канадой (6:2) подчеркнул, что в первом периоде россияне задавали канадцев. Россия выиграла первый период со счетом 4:0.

Россия победа Канаду на&nbsp;юношеской Олимпиаде.Россия раздавила Канаду за 18 минут! Крутая победа наших юниоров на Олимпиаде

— В первом периоде все сложилось удачно — выполнили установку тренера, задавили их, — приводит пресс-служба ОКР слова Малова. — Поэтому канадцы так слабо сыграли. Во втором расслабились, и уже нас начали давить. В третьем собрались, и все пошло. Себя отмечать не буду. Это команда хорошо сыграла, а не я один.

Дополнительная информация

https://twitter.com/Olympic_Russia

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир