Анна Щербакова: "В Сараево главное – откатать чисто. Остальное – не важно"

Чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в короткой программе на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево. 14-летняя фигуристка набрала за свой прокат 72,57 балла.

– На первых секундах все получалось не так здорово. Но впрочем, ничего страшного, – сказала Щербакова.

– Что вы думаете о ваших соперницах?

– Думаю только о своей программе. Не о других, потому что моя главная цель – откатать чисто.

– Кто ваш кумир?

– Мао Асада, потому что она красиво каталась и выполняла сложные прыжки.

– Что вы думаете о Юношеских играх в Сараево?

– Не знаю, как правильнее сказать по-английски.

– А в Сараево вообще нравится?

– Да. Я здесь впервые. Здесь холодно. Может, как в России (улыбается).

– Какие ожидания от турнира?

– Откатать чисто. Все остальное – не так важно. (Дмитрий Симонов)