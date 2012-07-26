Дэвид Кэмерон: "Мы строим не на неделю, а на десятилетия"

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон за день до старта Олимпийских Игр-2012 прогулялся по Олимпийскому парку, заглянул на репетицию торжественной церемонии открытия и поучаствовал в пресс-коференции, передает из Лондона спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Кэмерон подчеркнул, что Олимпиада оставит огромное наследие в британской столице.

- Мы строим не на несколько недель, а на много лет и даже десятилетий вперед, - сказал Кэмерон. - На этом месте появится огромный современный жилой район. И многие спортивные объекты будут использовать для нужд простых людей. Допустим, центр водных видов спорта, по нашим расчетам, в год будет обслуживать 800 тысяч человек - это фантастическое наследие. Во время игр Лондон и Великобритания непременно проявят себя как дружелюбные город и страна. Мы докажем, что это отличное место для инвестиций, бизнеса, туризма.

Кэмерон отметил также, что наибольшее беспокойство у него вызывает вопрос безопасности:

- Всегда могут найтись плохие люди, которые захотят сделать плохие вещи. Однако мы сделали все возможное, чтобы Игры получились максимально безопасными, а люди чувствовали себя защищенными. В частности увеличено количество полицейских в городе, в воздухе и на воде.

Премьер-министр не согласился с критикой в адрес лондонской транспортной системы, к которой еще до начала Игр появились нарекания:

- Что вы хотите: мы все-таки проводим Игры в одном из самых густонаселенных и оживленных мест на Земле. Где, хочешь не хочешь, возникают транспортные сложности. В этом смысле удобнее всего было бы проводить Олимпиаду на пустыре.

Кэмерон также пообещал, что во время Игр-2012 пройдет ряд мероприятий в память о жертвах сорокалетней давности. Напомним, во время мюнхенской Олимпиады-1972 в результате террористического акта погибли 11 спортсменов.