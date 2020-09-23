«На месте Алекно себя бы в сборную не взял». Тетюхин вспомнил, как рисковал жизнью, отправляясь на Игры-2012

Российский волейболист Сергей Тетюхин вспомнил, как готовился к поездке на свою пятую Олимпиаду. Спортсмен готовился принять участие в Играх-2012 в Лондоне, но рисковал не попасть на них из-за проблем с сердцем. В результате главный тренер сборной России Владимир Алекно все же взял Тетюхина на Олимпиаду, и тот с пятой попытки завоевал золотые медали.

— Если бы не Алекно, еще не факт, что меня бы позвали. Опять же — мне было 37, — цитирует Teamrussia Тетюхина. — А многие тренеры имеют обыкновение смотреть в паспорт.

— Когда вы поняли, что эта Олимпиада для вас может и не случиться?

— Первый звоночек прозвучал, когда мы готовились к Кубку мира. На два-три дня приехали в Москву, прошли углубленное медобследование, и буквально через пару дней полетели в Японию. А когда уже половину турнира отыграли, доктору позвонили. Сказали, у меня есть проблемы с сердцем. Я поначалу как-то спокойно к этому отнесся. Прошло время, после окончания чемпионата страны у нас начинаются сборы и подготовка к Олимпиаде, еще одно обследование. И вдруг мне говорят: «Дружок, а ты куда? Мы тебя не допускаем, аритмия». И что ни один врач не пойдет на такой риск. Честно говоря, я перепугался. Приехал на сборы, начали с Романычем (Алекно) разговаривать. Он мне: «Серый, ну я же тоже на себя такую ответственность взять не могу».

— Давайте уточним, из-за чего вы перепугались?

— Что не поеду на Олимпиаду. Для меня, повторюсь, это очень важно было. Мы начали искать варианты, как выйти из этой ситуации. Их было всего два. Первый — делать операцию. Но период восстановления там крайне большой, поэтому я физически в таком случае не мог оказаться на Играх. Второй вариант — ложиться на полное обследование в больницу. Этот путь мы и выбрали. Меня в Москве отправили в больницу, я провел там, не помню точно, сколько времени. Недели три, наверное. Медикаменты, все мыслимые процедуры. И потом у меня контрольная проверка, где решалось: да или нет.

— Помните, как ехали на ту самую контрольную проверку?

— Прежде всего, мне запретили после этих трех недель в больнице заниматься спортом. Лишний раз не напрягаться, спокойный образ жизни вести. Я понимал, что при таком раскладе времени до Олимпийских игр остается совсем мало. И, если я сейчас буду месяц просто лежать на кровати, то смысла ехать на них вообще нет. Вышел из больницы, и... втихаря взял билет в Анапу, где наши сидели на сборах. Под чутким руководством, под контролем доктора начал потихонечку готовиться. Прошел месяц, я благополучно вернулся в Москву, Наталья меня встретила, и мы пошли. Это был самый ответственный момент в моей жизни.

— А вы на месте Алекно тогда бы взяли в сборную Сергея Тетюхина?

— Нет, я бы не взял. В тех кондициях, в которых я находился на тот момент, чисто с точки зрения конкурентоспособности — нет.

— Не могу не задать этот вопрос. Что, если бы и в самом деле остановилось сердце?

— Но оно же не остановилось.

— Думали об этом?

— Думал, конечно! Все понимал, знал, к чему это может привести. Как очень часто бывает — мы считаем, что подобное точно не случится с нами. Но как бы то ни было.