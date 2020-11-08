У Австралии впервые могут отобрать олимпийскую медаль

Австралийский пловец Брентон Рикард может лишиться бронзовой медали Олимпиады-2012 вместе с другими участниками мужской комбинированной эстафеты 4х100 метров.

Проба Рикарда при перепроверке дала положительный результат на запрещенный фуросемид. Издание Sydney Morning Herald сообщило, что 37-летний спортсмен обвиняется в нарушении антидопинговых правил, несмотря на то, что участвовал только в предварительных заплывах. Из-за него медали могут лишиться все четыре финалиста — Хайден Стокел, Кристиан Шпренгер, Мэтт Таргетт и Джеймс Магнусен. Бронза перейдет сборной Великобритании, это будет первый подобный случай в истории австралийского спорта.

Адвокаты Рикарда уверяют, что содержание фуросемида в пробе «чрезвычайно мало». Рикард уже разослал письма с извинениями своим бывшим товарищам по команде, назвав обвинения в допинге «худшим из кошмаров». «Я никогда намеренно не принимал запрещенные вещества без терапевтического исключения, — заявил в письме трехкратный призер Игр Британского содружества, который в прошлом также был председателем Австралийской ассоциации пловцов. — Это неприемлемо в контексте моих личных ценностей и неприемлемо для философии нашей сборной. Я всегда ненавидел допинг в спорте, поэтому сейчас чувствую себя больным и напуганным». Брентон собирается отстаивать свое честное имя в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Слушания должны начаться в понедельник.