Одна из самых невероятных побед России в истории. Чудо на Олимпиаде

Сегодня, 12 августа, исполнилось 8 лет победе мужской сборной России по волейболу на Олимпиаде в Лондоне. Команда Владимира Алекно обыграла в финале Бразилию.

После двух сетов бразильцы вели со счетом 2:0 (25:19, 25:20). В третьем Бразилия повела 22:19, однако россияне сперва сравняли счет, затем бразильцы трижды подряд выходили вперед. Наконец россиянам удалось получить преимущество (26:25), а затем выиграть сет (29:27).

После этого россияне взяли четвертый сет (25:22) и победили в решающем пятом — 15:9.

Один из лидеров сборной России, 36-летний Сергей Тетюхин, принимал участие уже в пятых играх и впервые в карьере взял золото.