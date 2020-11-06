Австралийские пловцы могут лишиться медалей Олимпиады-2012 из-за допинга

Сборная Австралии по плаванию может лишиться бронзовых медалей, завоеванных в комплексной эстафете 4х100 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, из-за положительного результата допинг-теста пловца Брентона Рикарда, сообщает The Sydney Morning Herald.

Тест спортсмена дал положительный результат на запрещенный мочегонный препарат фуросемид во время повторного исследования пробы, которую он сдал восемь лет назад. Мужская сборная Австралии может быть лишена медалей.

Рикард заявил, что за несколько дней до Олимпиады-2012 принимал лекарства, отпускающиеся без рецепта, которые могли содержать мочегонное средство. Австралиец обжаловал наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушания начнутся в понедельник в Лозанне.

Победу в эстафете одержала сборная США, второй стала команда Японии, четвертой — сборная Великобритании.