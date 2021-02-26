Экс-тренер олимпийской сборной США по гимнастике покончил с собой. Его обвиняли в сексуальном насилии

Бывший тренер сборной США по гимнастике на Олимпийских играх 2012 года Джон Геддерт в четверг, 25 февраля, покончил с собой, сообщает ТАСС.

По данным источника, специалист свел счеты с жизнью после того, как ему были предъявлены обвинения по уголовным статьям о сексуальном насилии и . Он принуждал и запугивал спортсменок, чтобы добиться того, чего хотел.

53-летний тренер также обвинялся в насилии несовершеннолетней девушки и во лжи следователям в 2016 году в ходе расследования обвинений по делу спортивного врача Ларри Нассара, который был приговорен к 60 годам за хранение детской порнографии и двум срокам за сексуальное насилие над несовершеннолетними.