Австралию могут лишить бронзовых медалей Олимпиады-2012 в плавании из-за допинга

Сборная Австралии может лишиться бронзы в комплексной эстафете 4х100 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне из-за положительного результата допинг-теста пловца Брентона Рикарда, сообщает The Sydney Morning Herald.

Тест спортсмена восьмилетней давности дал положительный результат при повторном исследовании пробы. В анализе обнаружили запрещенный мочегонный препарат фуросемид. 37-летний Рикард, участвовавший в квалификационном заплыве на Играх-2012, заявил, что никогда сознательно не принимал запрещенные вещества. Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), сборной Австралии в полном составе грозит лишение медалей за заплыв. Слушание по делу состоится 9 ноября.