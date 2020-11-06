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Австралию могут лишить бронзовых медалей Олимпиады-2012 в плавании из-за допинга

12:47
Брентон Рикард. Фото AFP
Брентон Рикард. Фото AFP

Сборная Австралии может лишиться бронзы в комплексной эстафете 4х100 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне из-за положительного результата допинг-теста пловца Брентона Рикарда, сообщает The Sydney Morning Herald.

Тест спортсмена восьмилетней давности дал положительный результат при повторном исследовании пробы. В анализе обнаружили запрещенный мочегонный препарат фуросемид. 37-летний Рикард, участвовавший в квалификационном заплыве на Играх-2012, заявил, что никогда сознательно не принимал запрещенные вещества. Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), сборной Австралии в полном составе грозит лишение медалей за заплыв. Слушание по делу состоится 9 ноября.

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