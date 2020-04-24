Чемпионский перстень Брайанта за победу на Олимпиаде-2012 выставлен на аукцион

Чемпионский перстень Коби Брайанта, который он получил за победу в составе сборной США на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, выставлен на аукцион, сообщает ESPN.

Всего на аукцион выставлено 86 предметов, связанных с Брайантом, в том числе его майки, кроссовки и золотое кольцо с 8 бриллиантами и выгравированной фамилией баскетболиста в честь победы на Олимпиаде-2012. Организаторы аукциона сообщили, что 5 процентов средств от продажи каждого предмета пойдет в фонд, созданный вдовой Брайанта Ванессой после гибели мужа и дочери.

Самый дорогой лот на данный момент — кроссовки, в которых Брайант играл в пятом матче финальной серии плей-офф НБА 2001 года за «Лейкерс» против «Филадельфии». Цена на него уже составляет 28 тысяч долларов.

Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще 7 человек.