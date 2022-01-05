В Казахстане бушуют массовые протесты и отключили интернет. Но матч КХЛ так и не отменили

Матч «Барыс» — «Металлург» должен был стать рядовым в игровом дне. Но события в Казахстане привлекли все внимание именно к игре в Нур-Султане.

Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение как раз накануне игры: президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе ЧП в Нур-Султане с 5 по 19 января. «В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султан чрезвычайное положение на период с 16:00 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана.

Согласно регламенту КХЛ, в городах, где введен режим ЧП, проведение матчей невозможно. Но игра все-таки началась, а на сайте лиги трансляция проходит в штатном режиме. «Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», — сообщается в официальном комментарии пресс-службы КХЛ.

В «Барысе» прокомментировали ситуацию перед матчем против «Металлурга»

С чего все началось?

Протесты в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо — стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Какие последствия ждут Казахстан?

В стране уже отключили интернет — из России с Казахстаном можно связаться лишь по стационарному телефону.

Протестующие ворвались в здание акимата (администрации) Алма-Аты. В нем, а также в здании представительства Генпрокуратуры начался пожар.

Демонстранты также пытались штурмовать здание администрации Актобе, крупного промышленного центра на западе Казахстана. ОМОН применил против них светошумовые гранаты.

В КХЛ прокомментировали ситуацию перед матчем «Барыс» — «Металлург»

Что будет дальше с «Барысом»?

После сегодняшней игры команда уезжает на выезд, а ближайший домашний матч запланирован на 17 января — в этот день в Нур-Султане должен сыграть «Ак Барс». Если ситуация наладится, то режим ЧП будет снят и игра пройдет в обычном режиме. В ином случае матч могут перенести.