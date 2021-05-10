Россия уступила в финале чемпионата мира. Но на Олимпиаде наши девушки фавориты

В Пекине ждем от команды медалей.

В Канаде завершился чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России, которая была представлена на турнире командой Федерации керлинга России (официально представлять страну им запрещено из-за санкций ВАДА) второй раз в истории попала в финал и была максимально близка к золоту, но, как и на групповом этапе уступила Швейцарии. Как стоит воспринимать результат девушек и на что надеяться на Олимпийских Играх в Пекине?

Калгари (Канада)

Керлинг. Чемпионат мира (женщины)

Финал

Россия — Швейцария — 2:4

Нас обыграла лучшая команда современности

Разговоры о Дне Победы в России последние годы чаще всего сводятся к спорам в какой именно день его нужно отмечать. По западноевропейскому времени пакт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан поздно ночью 8 мая. Но по московскому времени — уже 9 мая. Также и финал чемпионата мира в России разделился на два дня — начали россиянки играть со швейцарками 9 мая, а вот определили победителя только 10-го. Керлинг — это игра в долгую, матчи по три часа здесь не редкость.

Финал ожидаемо вышел очень напряженным, поэтому все могло затянуться еще дольше. Россия, в общем-то, и надеялась на дополнительный экстра-энд. Перед последним 10-м эндом мы уступали швейцаркам одно очко и нужно было «украсть» энд у соперниц — выиграть очко, когда «хаммер», то есть право последнего броска у Швейцарии. Но будущие чемпионки мира не дрогнули и отыграли последний энд вообще без ошибок. А вот Алина Ковалева не справилась с эмоциями. С последним броском она так и не поняла, что делать — либо бросать в центр дома, либо снимать камень швейцарок... В результате попытка не удалась и тот самый «хаммер» соперницам даже не понадобился. Они стали чемпионками мира в восьмой раз, защитив титул 2019 года. В 2020-м из-за коронавируса ЧМ не проводился, а всего за последние 8 лет у девушек из страны банков и сыра пять побед. Похоже, швейцарский керлинг пора также считать гордостью страны — так успешно не играет ни одна сборная.

Команда Ковалевой доказала статус лучшей в стране

Но и Россия безусловно может гордиться своей командой. С 2014 года наши девушки всего лишь раз не попадали в число призеров. В 2014-2016 годах были бронзовые медали, в 2017-м — серебро, в 2018-м — снова бронза. Сейчас серебро, но в этот раз победа и право поднять легендарный кубок, похожий на самовар была максимально близка. На него, кстати, имена наносят словно на хоккейный Кубок Стэнли и данный состав сборной Швейцарии будут гравировать уже во второй раз. Наверняка шанс будет и у команды Ковалевой из питерского клуба «Адамант». По крайней мере настрой у девушек правильный.

«Сегодня была очень тяжелая борьба, мы совершили больше ошибок, что и стало ключом к поражению, — сказала после матча в интервью оргкомитету наш скип. — Мы счастливы, потому что очень много работали для этой медали, но значит придется ехать в следующем году уже за золотом».

Рокировки в женской сборной случаются гораздо чаще, чем, например в мужской, где выбрали тактику подбора «костяка», который наигрывают из года в год. Там тактика сработала, и команда, которая 9 лет назад вообще впервые попала на ЧМ в этом году дошла до полуфинала. Но у девушек заметно более плотная конкуренция внутри страны, поэтому варианты с розыгрышем права выступить на главных стартах более правильные как со спортивной точки зрения, так и логической. Но команда Ковалевой, пусть пока не самая известная, но на сегодняшний день явно выделяющаяся. Ее главное преимущество — ровный состав, где пусть нет яркого лидера, каким была, к примеру, Анна Сидорова, но нет и проседающих игроков. Даже Юлия Потрунова, которая играла в финале средне, под конец «разогрелась» и заставила швейцарок понервничать. «Где же я была раньше?», — спрашивала, видимо, она сама себя...

RCF hold on to defeat Olympic champions and secure place in LGT World Women's gold medal finalhttps://t.co/zZaHi9pD41#WWCC2021 #Roadto2022 pic.twitter.com/e39U6HoTe7 — World Curling (@worldcurling) May 9, 2021

В Китае Ковалева и ее команда будет бороться за золото

Шансы выиграть золото действительно были — это самый обидный итог финальной игры. В отличие от матча группового этапа, где Швейцария сразу показала свой уровень мастерства и претензий. Финал был равным со всех точек зрения. Соперницы играли практически безошибочно, но и наши старались не отставать. Тактика была «нулить» энды, результативных бросков было мало. Главная ошибка наших — на «своих» эндах с «хаммером» не удалось взять по два камня — тогда был бы нужный задел. Были шансы и украсть чужой энд, количество ошибок у Швейцарии можно пересчитать по пальцам, но они все-таки были, и Россия ими не воспользовалась. Зато чемпионки мира своими шансами не разбрасывались. Взять за энд три камня у них вообще выглядело задачей нереальной — так на ЧМ никто добиться этого достижения и не смог.

Команда Ковалевой выдает умную тактически игру, но иногда не хватает точности и качества реализации. Соперницы заметно точнее, у них было необходимое для чемпионства хладнокровие. Россиянки переживали, что сказывалось как на свипе, так и на бросках. Но вспомните финал четырехлетней давности — тогда знаменитая команда Сидоровой на другом предолимпийском ЧМ начала отмечать первое в истории серебро еще до финала и в игре с Канадой была в роли статисток — 8:3. Два последних энда тогда вообще не игрались. Заметно хуже и команда Ковалевой смотрелась в группе против Швейцарии. К финалу выводы сделали как одни, так и другие. Пусть сейчас удача на стороне альпийских девушек, перед Играми в Пекине именно Россия выглядит пусть не главным, но одним из ключевых фаворитов. Мы теперь даже не ждем, а требуем медали в Китае, причем если они будут золотыми, то вряд ли это кого удивит.