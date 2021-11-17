Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

«Мне нет никакого дела до политического и экономического соревнования Китая и США. Пусть этим занимаются политологи. Причем тут американский спорт? Не поедут Байден и другие политики в Китай. И что? Пофигу. Главное, чтобы приехали американские спортсмены, а они туда приедут. Это сотрясание воздуха, великие державы меряются бицепсами», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

На вопрос о посещении правительственной делегации Олимпиады в Пекине Джозеф Байден ответил: «Я — делегация, и я справился с этим». Ранее газета Washington Post сообщала об объявлении дипломатического бойкота США Олимпийских игр в 2022 году.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.