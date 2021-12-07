В МОК прокомментировали решение США устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Представитель МОК прокомментировал реакцию организации на решение США устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает», — сообщил France Press представитель МОК.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.