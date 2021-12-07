В МОК прокомментировали решение США устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
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Представитель МОК прокомментировал реакцию организации на решение США устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает», — сообщил France Press представитель МОК.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.
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