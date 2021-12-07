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Посольство КНР в Вашингтоне — о дипломатическом бойкоте Олимпиады: «Никого не волнует, приедут эти люди или нет»

В посольстве КНР в Вашингтоне прокомментировали дипломатический бойкот Олимпиады со стороны США
09:15
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Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй прокомментировала решение США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Никого не волнует, приедут эти люди или нет, — приводит слова Пэнъюй Reuters. — Американским политикам не отправляли приглашений. Это всего лишь политическая манипуляция, она никак не повлияет на успешное проведение Олимпиады», — заявила представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Напомним, что 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что власти США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Американские спортсмены примут участие в Олимпиаде, но официальных представителей США на Играх не будет.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/us-officials-boycott-beijing-olympics-cnn-2021-12-06/

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Карен Саркисян все материалы автора
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