Посольство КНР в Вашингтоне — о дипломатическом бойкоте Олимпиады: «Никого не волнует, приедут эти люди или нет»
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй прокомментировала решение США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Никого не волнует, приедут эти люди или нет, — приводит слова Пэнъюй Reuters. — Американским политикам не отправляли приглашений. Это всего лишь политическая манипуляция, она никак не повлияет на успешное проведение Олимпиады», — заявила представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Напомним, что 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что власти США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.
Американские спортсмены примут участие в Олимпиаде, но официальных представителей США на Играх не будет.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/us-officials-boycott-beijing-olympics-cnn-2021-12-06/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю