Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй прокомментировала решение США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Никого не волнует, приедут эти люди или нет, — приводит слова Пэнъюй Reuters. — Американским политикам не отправляли приглашений. Это всего лишь политическая манипуляция, она никак не повлияет на успешное проведение Олимпиады», — заявила представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Напомним, что 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что власти США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Американские спортсмены примут участие в Олимпиаде, но официальных представителей США на Играх не будет.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.