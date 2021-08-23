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Третьяк — о подготовке к Олимпиаде: «У НХЛ два варианта, это очень сложно для национальных федераций»

16:02
Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Федерация хоккея России по-прежнему держит в уме подготовку двух составов национальной команды на олимпийский турнир в Пекин.

«Пока ничего неизвестно, ждут решения по договоренности о том, кто будет оплачивать страховки, а там сумма должна быть немалой. Сколько люди могут болеть коронавирусом и сколько это будет стоить, никто не знает, поэтому это очень серьезный вопрос, — сказал Третьяк ТАСС. — У НХЛ два варианта, это очень сложно для национальных федераций, у них свой календарь. Если в Китае будут проблемы с коронавирусом, то лига может и за неделю до начала турнира отказаться от него, поэтому мы будем готовить две команды».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12198741

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Иван Шитик все материалы автора

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