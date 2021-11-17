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Милонов — о словах Байдена о бойкоте ОИ: «Зачем обращать внимание на выжившего из ума дедушку?»

11:38

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

«Зачем мы будем обращать внимание на выжившего из ума дедушку? Он высказывает свою точку зрения. Может, он покушал плохо. В этом возрасте может быть разное, учитывая его состояние. Он и двух метров пройти не споткнувшись не может. Лично он решил не смотреть Олимпиаду. Думаю, что большинство нормальных мировых лидеров и дипломатов с удовольствием приедут на нее. Всем перекачанным быкам-производителям и прочим американским трансгендерам будет обидно, что их лидер не приехал», — сказал Милонов «СЭ».

На вопрос о посещении правительственной делегации Олимпиады в Пекине Джозеф Байден ответил: «Я — делегация, и я справился с этим». Ранее газета Washington Post сообщала об объявлении дипломатического бойкота США Олимпийских игр в 2022 году.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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