Сборная России сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на Олимпиаде-2022

Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Еще один участник квартета определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.

Состав групп определен по мировому рейтингу, в котором Россия занимает второе место, уступая только Канаде.

Рейтинг ИИХФ от 24 апреля

1. Канада — 3470

2. Россия — 3400

3. Финляндия — 3345

4. Швеция — 3325

5. Чехия — 3200

6. США — 3140

7. Германия — 3090

8. Швейцария — 3060

9. Словакия — 2835

10. Латвия — 2810