Сборная России сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на Олимпиаде-2022
Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.
Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Еще один участник квартета определится в квалификации.
В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.
Состав групп определен по мировому рейтингу, в котором Россия занимает второе место, уступая только Канаде.
Рейтинг ИИХФ от 24 апреля
1. Канада — 3470
2. Россия — 3400
3. Финляндия — 3345
4. Швеция — 3325
5. Чехия — 3200
6. США — 3140
7. Германия — 3090
8. Швейцария — 3060
9. Словакия — 2835
10. Латвия — 2810