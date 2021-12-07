Посол КНР сообщил, что надеется на визит Путина на Олимпиаду в Пекине

Посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что надеется на визит президента России Владимира Путина на Олимпиаду в Пекине в 2022 году.

«Надеюсь, что визит президента [Владимира] Путина на зимних Олимпийских играх в Китае будет успешным и поспособствует укреплению дружбы», — цитирует Ханьхуэй ТАСС.

Посол подчеркнул уникальность российско-китайских отношений, заявив, что китайская сторона готова помочь российским атлетам.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года. 27 января пройдет открытие