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Посол КНР сообщил, что надеется на визит Путина на Олимпиаду в Пекине

11:53

Посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что надеется на визит президента России Владимира Путина на Олимпиаду в Пекине в 2022 году.

«Надеюсь, что визит президента [Владимира] Путина на зимних Олимпийских играх в Китае будет успешным и поспособствует укреплению дружбы», — цитирует Ханьхуэй ТАСС.

Посол подчеркнул уникальность российско-китайских отношений, заявив, что китайская сторона готова помочь российским атлетам.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года. 27 января пройдет открытие

Дополнительная информация:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13129643

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Виктория Кравченко все материалы автора
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