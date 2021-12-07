Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«Почему вас так это не волнует? Не приедут — и хорошо. На что американцы там влияют? Смысл в чем этого бойкота? Они всегда в центре внимания находятся, им не нужно его привлекать. Понять смысл этого бойкота мне сложно — как политику и спортсмену. Если они что-то задумали — да ради Бога. Уже много было разных бойкотов. В истории можно увидеть много подобных случаев. Никакого эффекта это не принесло, кроме наказания спортсменов. Бойкот влияет на спортсменов? Да с чего бы? Ну не приехал какой-то министр, и что с этого? Не приехал и слава богу», — сказал Фетисов «СЭ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.