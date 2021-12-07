Почетный президент ОКР: «Бойкот Олимпиады Штатами — дурдом, в который втягивают всех»
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.
«Это не новость, а дурость для большого спорта. Никто из чисто спортивных функционеров не согласится с тем, что уничтожают мировой спорт. Это история развития всего мирового спорта. Это грубое слово «дурдом», в который втягивают всех. Выдумывать другие мысли и мнения на этот счет просто неправильно. Но с учетом правильных отношений наших и с Китаем, и с Индией, и со многими важными странами, мы еще будем высказывать позиции», — сказал Тягачев «Газете.Ru».
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/07/n_16976287.shtml
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю