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Почетный президент ОКР: «Бойкот Олимпиады Штатами — дурдом, в который втягивают всех»

12:53
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«Это не новость, а дурость для большого спорта. Никто из чисто спортивных функционеров не согласится с тем, что уничтожают мировой спорт. Это история развития всего мирового спорта. Это грубое слово «дурдом», в который втягивают всех. Выдумывать другие мысли и мнения на этот счет просто неправильно. Но с учетом правильных отношений наших и с Китаем, и с Индией, и со многими важными странами, мы еще будем высказывать позиции», — сказал Тягачев «Газете.Ru».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/07/n_16976287.shtml

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Виктория Кравченко все материалы автора
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