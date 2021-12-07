Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«Это не новость, а дурость для большого спорта. Никто из чисто спортивных функционеров не согласится с тем, что уничтожают мировой спорт. Это история развития всего мирового спорта. Это грубое слово «дурдом», в который втягивают всех. Выдумывать другие мысли и мнения на этот счет просто неправильно. Но с учетом правильных отношений наших и с Китаем, и с Индией, и со многими важными странами, мы еще будем высказывать позиции», — сказал Тягачев «Газете.Ru».